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Riverside otel personeli yarın karantinaya alınıyor

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, 75 Riverside çalışanının yarın karantinaya alınacağını açıkladı.

10 Nisan 2020 Cuma 23:06
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Riverside otel personeli yarın karantinaya alınıyor

Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, 75 Riverside çalışanının yarın karantinaya alınacağını açıkladı.

Katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı, 2 Riverside personelinin pozitif çıktığını açıkladı.

73 otel personelinin otelde kapalı durumda olduklarını açıklayan Ataser, otel personelinin dışarıya çıkıp markete gittiğini ve bölge esnafıyla temas ettiğini de öne sürdü.

Ataser tüm otel personelinin yarın karantinaya alınacağını açıkladı.

Ataser, Riverside otelin bu iş için uygun olmadığını söylediğinde çok tepki aldığını fakat gerçekleri söylediğini açıkladı. Ataser hükümete de çok kızgın olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Haberci

Anahtar Kelimeler:
Alsancak Belediyesiı Fırat AtaserRiverside
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Garavalı Playboy 2020-04-10 23:51:09

Bir garavalı olarak sizinle gurur duyuyoruz Fırat Başgan. Oyumuz size

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