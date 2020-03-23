Riverside Otel’deki karantinadan: “Bize çok iyi bakılıyor”

İngiltere’den gelen ve Cumartesi günü 14 gün boyunca gözetim altında tutulacağı Riverside Otel’e yerleştirilen Ertan Özeral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çok iyi bakıldıklarını dile getirdi.

Gayet sağlıklı olduklarını ifade eden Özeral, bütün isteklerinin sağlandığını belirtti.

İngiltere’den getirilmeleri için çok emek harcandığını anımsatan Özersal, "Bizi adaya getirmek için uğraşan yetkililere, Riverside Yönetim Kurulu, çalışanlar ve Alsancak halkına çok teşekkür ederim. Burada her şey yolunda” dedi.