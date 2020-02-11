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RMMO komandoları Ürdün’de tatbikata katıldı.

11 Şubat 2020 Salı 11:04
RMMO komandoları Ürdün’de tatbikata katıldı.
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Rum Milli Muhafız Ordusu’na (RMMO) mensup komandolardan oluşan bir grubun, Birleşik Krallık tarafından Ürdün’de organize edilen “Olive Grove” isimli bir tatbikata katıldığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, 14 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında Ürdün’de gerçekleştirilen çok uluslu tatbikata, sekiz RMMO komandosunun katıldığını yazdı.

Haberde “RMMO komandolarının, bir kez daha, Ürdün’de gerçekleştirilen çok uluslu tatbikatta, operasyonel yetenekleri ile mücadele kabiliyetlerini ortaya koyduklarına” işaret edildi.

Anahtar Kelimeler:
RMMO
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