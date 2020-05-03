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Rogers: “Açılmanın ardından vaka sayısı artarsa, geri adım atılabilir”

Yarın başlayacak kademeli açılmanın her evresinde 2-3 hafta vaka sayılarının takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Rogers, “sayılar hızlı artıyorsa açılımın yavaşlatılması, gerekirse durdurulması, hatta geri adım atılması gerekebilir” dedi.

03 Mayıs 2020 Pazar 12:26
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Rogers: “Açılmanın ardından vaka sayısı artarsa, geri adım atılabilir”

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Jale Refik Rogers, iş yerlerinin yarın yeniden açılacak olmasına ilişkin kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Birçok iş yerinin yarın, uzun zamandan sonra iş başı yapacağını, iş yerlerinin tekrar açılması ile ilgili hangi meslekler veya kaç iş yeri ayni anda açılacak noktasında standart bir uluslararası kılavuzun bulunmadığını belirten Rogers, “Ülkelerin, açılmanın etkilerini, halk sağlığı açısından yakın takibi öneriliyor” dedi.

“DEĞERLENDİRME İÇİN, 2 İLE 4 HAFTA ARASI ZAMANA İHTİYAÇ DUYULACAK…”

İş yerlerinin açılması ile ilgili her kademede alınan kararların, Koronavirüsün yayılması açısından etkilerinin değerlendirilmesi için 2 ile 4 hafta arası zamana ihtiyaç duyulacağını belirten Rogers, “Bu süreçte, bu güne dek olduğu gibi, hassasiyetle hastalık belirtisi gösteren herkese test yapılması ve temaslı takibinin sıkı bir şekilde yapılması önemli olacak” ifadelerini kullandı.

“GEREKİRSE GERİ ADIM ATILMASI GEREKEBİLİR”

Kademeli açılmanın her evresinde 2-3 hafta vaka sayılarının takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Rogers, “sayılar hızlı artıyorsa açılımın yavaşlatılması, gerekirse durdurulması, hatta geri adım atılması gerekebilir” dedi.

“BİZİM ELİMİZDE…”

Virüsün yayılmasını önlemek için, her iş yerinin gerekli hijyen, sosyal mesafe ve maske kurallarını doğru şekilde uygulaması ve gelen müşterilerin kurallara uyması halinde açılma sürecinin sağlıkla atlatılabileceğini belirten Rogers, “bu bizim elimizde” ifadelerini kullandı.

HP Milletvekili Jale Refik Rogers’in açıklaması şöyle:

"İş yerlerinin açılması ile ilgili:

4 Mayıs Pazartesi günü birçok iş yeri uzun zamandan sonra iş başı yapacak. Tekrar iş yerlerinin açılması ile ilgili hangi meslekler veya kaç iş yeri aynı anda açılacak noktasında standart bir uluslararası kılavuz yok. Ülkelerin, açılmanın etkilerini, halk sağlığı açısından yakın takibi öneriliyor.

İş yerlerinin açılması ile ilgili her kademede alınan kararların, koronavirüsün yayılması açısından etkilerinin değerlendirilmesi için 2 ile 4 hafta arası zamana ihtiyaç olacak. Bu süreçte, bu güne dek olduğu gibi, hassasiyetle hastalık belirtisi gösteren herkese test yapılması ve temaslı takibinin sıkı bir şekilde yapılması önemli olacak.

Kademeli açılmanın her evresinde 2-3 hafta vaka sayılarının takip edilmesi ve sayılar hızlı artıyorsa açılımın yavaşlatılması, gerekirse durdurulması, hatta geri adım atılması gerekebilir.

Virüsün yayılmasını önlemek için, her iş yeri gerekli hijyen, sosyal mesafe ve maske kurallarını doğru şekilde uygular, gelen müşteriler kurallara uyarsa bu açılma sürecini de sağlıkla atlatabiliriz, bu bizim elimizde."

Kıbrıs Postası

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