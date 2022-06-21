Rogers: “Bir devlet olmanın gerekleri yerine getirilmelidir ”

Halkın Partisi Girne Milletvekili Jale Refik Rogers Cumhuriyet Meclisi’nde E-devlet ile ilgili görüşlerini bildirdiği konuşmasına dün yaşanan ve konuşmasının yarıda kalmasına sebep olan ek mesai eylemine değinerek “Elbette memurumuzun ek mesaileri önemlidir ve her çalışan hakkını almalıdır. Biz hem memurların hem de hiç bir zaman ek mesai alamayacakların sözcüsüyüz” dedi.

Dün bu sıkıntıdan dolayı kamuda sağlık hizmetlerinin de aksadığını belirten Jale Refik Rogers “Kamudaki sağlık hizmetlerinde de mesai sonrası hizmet verilmedi ve büyük bir kaos yaşandı. Hükümet ettiğini iddia edenlerin bu sıkıntıları çözmesini bekliyoruz. Bu meclisin vaktinde açılması için özen gösterilmesini bekliyoruz. Dün yaşananlar gibi meclisimize itibar kaybettiren olayların son bulmasını bekliyoruz” dedi.

“DÜNYA DEVLETLERİ VERİLERİNİN TÜM KONTROLÜNÜ ÖZEL ŞİRKETLERE DEVRETMİYOR”

Dünyada devletlerin veri güvenliği ile ilgili zaman zaman sıkıntılar yaşadığını verdiği örneklerle açıklayan Rogers, halkın online hizmet almasına karşı olmadığını belirterek “Gerek kamu sağlık hizmetleri gerek başka konularda veriye dayalı yönetimi ve dijital hizmetleri her zaman savunduk. Ancak toplanan verinin güvenliği de önemli bir unsurdur. Aslında bu sadece ülkemizin değil tüm dünyanın özen gösterdiği bir konudur. Biçok ülkede bizlere deneyim olacak şekilde farklı olaylar yaşandı. Bunlardan birisi İngiltere’de Brexit döneminde yaşanmış ve yönetimin yasalarını değiştirmesine sebep olmuştur. Dünyanın en yüksek veri güvenliği olan Amerika’da bile bu tarz sıkıntılar zaman zaman yaşanmıştır” dedi.

“ SIKINTI E-DEVLET’E GEÇİLMESİNDE DEĞİL, YASANIN İÇERİĞİNDE VE YETKİ DEVRİNDEDİR”

Dünyada veri güvenliği olan ve olmayan ülkeler ayrımı yapıldığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin bile global suçlar dışında veri paylaşımı yapmadığı halde ülkemizde geçirilmeye çalışılan onay yasası ile kişisel verilerin çalınması durumunda ülkemizde sorumlusunun bile olmayacağını belirten Rogers “Türkiye Cumhuriyeti arttırılmış şekilde veri güvenliğini kendisi sağlıyor. En geri kalmış ülkelerde bile vatandaşların veri güvenliği sağlanması konusunda sadece özel şirketlere değil kendi bilişimcilerine de görev yükleniyor. Dünyada hiçbir devlet tüm veri güvenliğini kendi içinde bulunduğu mekanizmanın dışında bir özel şirkete devretmiyor. Devlette tutulan her evrak, imza aynı zamanda bir sorumluluk üstlenmeyi gerektiriyor. Kişilerin özel bilgileri, sağlık bilgileri vergi bilgileri çalınırsa bizim devletimizde sorumlu kim tutulacak? Kim yargılanacak? Bunun cevabını verebiliyor musunuz? Konu e-devlet değil, yasanın içeriği hakkındadır. KKTC bunun neresindedir? Yoksa tüm yetkileri özel bir şirkete tamamıyla verip bırakıyor mu?” dedi.

“BÜROKRATINDAN VEKİLİNE HÜKÜMET EDENLER ANAYASAYA AYKIRI İŞLER YAPMAKTAN USANMIYOR BIKMIYOR”

Hiç kimsenin Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan işbirliğine karşı olmadığını hatta bunu istediğini ama bir şirketin bile başka şirkete verilerini devretmediği bir dönemde bu şekilde yapılmaması gerektiğini söyleyen Jale Refik Rogers “Komiteye katılan hukukçular açıkça söylüyor; bu protokol anayasanın egemenlik ilkesine, özel hayatın gizliliği maddesine aykırı, kişisel verilerin korunması yasasına aykırı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı. Buna imza atan bürokratımızın, bunu meclisten geçirmeye çalışan sizlerin hiç mi vicdanı sızlamıyor?” şeklinde hükümete tepkisini gösterdi.

“BİZ BAĞIMSIZ BİR DEVLETİZ DEMEK YETMİYOR. DEVLETE İNANLARIN BİR DEVLET YÖNETTİKLERİNİ DE UNUTMAMASI LAZIM.”

“Devlet olduğunu iddia ettiğiniz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tüm vasıflarını kendi elinizle yok etmeye çalışıyorsunuz. Bu devletin kurumlarını hiçe sayıyorsunuz, anayasayı hiçe sayıyorsunuz, yargıyı, egemenliği, demokrasiyi, iradeyi yok sayıyorsunuz. Bunları yok sayan bir anlayışla dünyanın bizi ayrı bir devlet olarak tanımasını nasıl beklersiniz?” diye konuşan Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers sözlerini “Nasıl milliyetçisiniz anlamakta zorlanıyorum. İki devlet diyorsunuz ama ayrı bir devlet olmanın gereğini ısrarla yerine getirmiyorsunuz. İki devlet istiyorsanız, bunu savunuyorsanız ayrı bir devlet olmanın gereğini de yapmanız gerekir. Bunu bir kez daha düşünün gelecek nesillere nasıl bir armağan bıraktığınızı düşünerek bu yasayı oylayın” diyerek sözlerini bitirdi.