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ROGERS: “ÇALINAN ZAMAN ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİDİR”

Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, çocuklarımızın okuldan ve eğitimden mahrum kaldığını vurguladı.

22 Mart 2021 Pazartesi 09:40
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ROGERS: “ÇALINAN ZAMAN ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİDİR”

GÜNDEM KIBRIS

Rogers mesajında, “Çocukların okuldan ve eğitimden mahrum kaldığı bir yılı doldurduk. Çocukların yüz yüze eğitimden mahrum kalması onların sadece eğitimden geri kalmalarına değil, psikolojik ve sosyal olarak da gelişimlerinde sıkıntılara yol açmaktadır. Eğitim açısından çocuklar arasında ciddi bir fırsat eşitsizliği olduğu da herkes tarafından bilinmektedir. Hal böyle iken ve Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu okulların yüz yüze eğitme başlamasının önemi ile ilgili çağrı yapar ve öneri sunarken, Sayın Eğitim Bakanı dün itibarı ile önümüzdeki hafta okullarda bir hafta ders kesimi yapılacağını açıkladı. Sayın Amcaoğlu’nun hangi bilimsel veriye göre böyle bir karar aldığını ve bu tatil verilen haftanın dönem sonunda eğitim süresine eklenip eklenmeyeceğini açıklaması önemlidir. Eğitim popülizme kurban edilemeyecek ciddi bir konudur. Çalınan zaman çocuklarımızın geleceğidir.”

Anahtar Kelimeler:
Jale Refik Rogers
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