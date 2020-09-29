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“Okullar açılıyor”
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ROGERS: “EĞİTİM AÇISINDAN YERİNDE BİR KARAR”

Halkın Partisi Genel Sekreteri ve milletvekili Jale Refik Rogers, sosyal medya hesabı üzerinden eğitimin yüz yüze başlamasını yorumladı. Rogers açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

29 Eylül 2020 Salı 10:47
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ROGERS: “EĞİTİM AÇISINDAN YERİNDE BİR KARAR”

Halkın Partisi Genel Sekreteri ve milletvekili Jale Refik Rogers, sosyal medya hesabı üzerinden eğitimin yüz yüze başlamasını yorumladı. Rogers açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

            “Çocuklarımız Mart ayından beridir okuldan uzak, evde izole olarak büyüyorlar. Bu süreçte, bazı kayıpları olsa da, akademik açıdan eğitimlerini bir şekilde online olarak sürdürdüler.

            Yaşıtları ile sosyalleşme, paylaşmayı öğrenme ve disiplin gibi ancak yüz yüze eğitimin verebileceği beceriler açısından ise kayıpları daha fazla.

            Covid-19 hayatımızdan kısa sürede gitmeyecek. Biz de bu sürede bu virüsle yaşamaya alışmak durumundayız. Çocuklarımızın geleceği açısından en önemli unsur olan eğitimlerinin de bu yeni normalde en iyi şekilde devam etmesi önemli.

            Ülkemizde yerel vaka sayılarında çok ciddi bir artış olmamasından dolayı, mevcut durum okulların açılması açısından büyük bir risk teşkil etmiyor.

            Gerekli önlemler alınarak ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime başlanması çok yerinde bir karardır.

            Çocuklarımız kurallara uymayı yetişkinlerden daha çabuk öğreniyor. Okulda üzerlerine düşeni yapacaklarına ve öğretmenlerinin desteği ile güvenli bir ortamda ihtiyaçları olan eğitimlerine devam edebileceğine inanıyorum”  

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