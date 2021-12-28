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Rogers: “En önemli iki başlık ekonomi ve sağlık olmalı”

Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, seçime gidilirken en önemli iki başlığın ekonomi ve sağlık olduğunu belirtti. 

28 Aralık 2021 Salı 11:25
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Rogers: “En önemli iki başlık ekonomi ve sağlık olmalı”
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Rogers yazılı açıklamasında, bir yandan halkın alım gücünün her geçen gün düştüğünü bir yandan da Omicron dalgasının kapıda olduğunu işaret etti. 

Çözümün; iyi planlama yapan, kriz yönetebilen, istikrarlı bir hükümet olduğunu ifade eden Rogers, memleketin menfaatine çalışacak kişilerin yönetimde olması gerektiğinin altını çizdi.

Rogers, devletteki eğitim sistemini güçlendirmenin şart olduğunu ve sosyal devlet olmanın her zamankinden daha önem kazandığı bir dönemde olduklarını söyledi. 

Sağlıkta kadro eksikliği ve yasal boşluklar olduğunu ifade eden Rogers, hekim, hemşire ve paramedik personel için bütünlüklü bir planlama yaparak, eksiklerin tamamlanmasının gerektiğini ve sağlıkta insan kaynaklarının verimli kullanılmasının önemli olduğunu söyledi. 

Pandemide yeni varyantların geldiğine işaret eden Jale Refik Rogers, önlemlerin ve uzmanlaşmanın önemine işaret etti, “Devlette israfı önlememiz gerekir ama sağlıkta tasarruf olmaz, ek mesainin sorgulanması kabul edilebilir değildir” dedi. 
 
Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybının tüm sektörleri olumsuz etkilediğini ifade eden Jale Refik Rogers, üretimden başlayıp markete uzanan zincirde sıkıntı yaşandığını anlattı. 

Rogers, hükümetin piyasayı ucuzlatmak ve darboğazdan geçmek için gerekli hamleleri yapması gerektiğine işaret etti. 

Anahtar Kelimeler:
Jale Refik RogersHalkın Partisi
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