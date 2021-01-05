ROGERS: “GENETİĞİN ÖNEMİ ANLAŞILDI”

GÜNDEM ÖZEL

Covid-19’un başımıza gelmesiyle, genetiğin öneminin anlaşıldığını söyleyen Rogers, “Bizim Coromavirüs’ün mutasyona uğrayıp uğramadığının analizini yapacak cihazımız yok. Bildiğim kadarıyla AB ile temasa geçildi, bu cihazın alınabilmesi açısından. Bunlar gelişmiş testlerdir ve uzmanlar gerektiriyor. İleride bunlar olacaktır ülkemizde ama, şu anda İngiltere üzerinden ülkemize gelen ve pozitif çıkan testler Türkiye’ye gönderiliyor” dedi.

Virüslerin mutasyona uğramasının beklendiği bir şey olduğunu da söyleyen Rogers, “Gripten örnek verecek olursak. Her yıl mutasyona uğradığı için, tekrar tekrar aşı olmamız gerekiyor. Ancak Covid konusunda bir anda 17 tane farklı sekansı oldu. Öldürücülük açısından, daha önceki tiplerinden farklı olmadığı da anlaşıldı. Yaklaşık bir senedir bu virüsle mücadele ediyor dünya ve insanlarda bir rahatlama hali var. Bu da kendisini dalgalar halinde gösteriyor” dedi.