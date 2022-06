Rogers: Hastanelerde bakıcı çeteleri mevcut!

ÖZEL HABER

Ülkedeki sağlık sistemiyle ilgili konuşan Rogers, sağlıkta birçok noktada eksiklik bulunduğunu belirterek, pandeminin de sağlık sistemini daha geriye götürdüğünü söyledi.

Sağlıkla ilgili birikmiş sorunların çözümüne odaklanılması gereken bir dönemde olunduğunun altını çizen Rogers, bir şeyleri tekrardan düzenleyip “halka nasıl daha iyi hizmet verebiliriz” sorusuna cevap bulunması gerektiğini belirtti.

Girne’ye yeni hastane şart!

Sağlıkla ilgili sıkıntıları dile getiren Rogers, en erken zamanda Girne’ye yeni bir hastane yapılması gerektiğini kaydetti.

Teşkilat Yasaları da büyük sorun!

Hızlı ilerleyen tıp alanı karşısında yasaların yetersiz kaldığını da dile getiren Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, Teşkilat Yasaları’nın bu hızlı ilerleyiş karşısında yenilenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Vakalar artabilir!

Corona virüsün etkisini azaltması konusunda da konuşan Rogers, salgının artık toplum sağlığını tehdit etmekten çıktığını belirterek, şu anda normal hayatı kısıtlamayı gerektiren bir tehdit olmadığını kaydetti. Rogers, ‘bu virüs artık aramızda demek değil’ diyerek, vakaların artmayacağı yönünde bir garanti olmadığını, yeni varyantlarla Corona’nın her an aramıza dönebileceğini vurguladı.

Hastanelerde bakıcı çeteleri mevcut!

Açıklamalarının devamında ‘hastanelerde bakıcı çeteleri mevcut’ diyen Rogers, sözlerine şöyle devam etti:

“Hasta bakıcı için ayrı bir kadro oluşturulması gerekiyor ve şu an için orada da bir boşluk var ve bu boşluktan belli kişiler yararlanıyor. Bir kişi birden çok hastaya bakıyor ciddi de paralar alıyorlar. Bir düzen yok, yasal bir boyutu yok. Sosyal devletsek bu anlayışla devam edip, devlet hastanesinde halkın daha da hak ettiği bir düzeneğe geçmek gerekiyor.

83 Taşeron maaşlarını daha bugün aldı

Hastanelerde ‘taşeron’ sorunu olduğunun da altını çizen Rogers, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Taşeron çalışanlar hastanede uzun yıllardır var. Geçmişte seçim yatırımı olarak kullanıldı bu, kötüye kullanıldı çok. Ama tabi ki taşeron işçilerin çok önemli görevleri var. Personel yetersizliğinden dolayı taşeron işçiler birçok alanda hizmet veriyor hastanede ve sistemin doğal bir parçası haline geldiler. Şu an bir şirketle sorun var ödemeler yapılmıyor, sosyal hakları verilmiyor aylardır bu konuda çözülebilmiş değil. Öğrendiğime göre, Mayıs ayı maaşlarını o çalışanlar bugün aldı. Tam tamına 83 çalışandan bahsediyoruz. Burada ciddi bir emek var ve ciddi bir ihmalkârlık var”

“İlaç fiyatları düşürülebilir…”

Artan ilaç fiyatlarını da değerlendiren Rogers, belli noktalarda KDV’lerin ve fonların düşürülerek ilaç fiyatlarının aşağıya çekilebileceğini belirtti.