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Rogers: Kamu halkın ihtiyaçlarını karşılanmaktan uzaklaştı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulun’da güncel konuşmalara yer verildi.

01 Kasım 2022 Salı 14:12
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Rogers: Kamu halkın ihtiyaçlarını karşılanmaktan uzaklaştı



Genel Kurulda söz alan Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, “Sağlık ve Kamu”  konusunda konuşma yaptı.

Rogers, kamunun geldiği vahim duruma dikkat çekerek, her geçen gün kamunun içinin boşaltıldığını ve nitelikli personel alımından uzaklaşıldığını, kamunun halkın ihtiyaçlarını karşılanmaktan uzaklaştığını savundu.

Devletin, bir parti devleti gibi yönetildiğini ileri süren Rogers, bir çok kamu kuruluşunda kadrolu personel olmadığı için amirliklerin de doldurulamadığını söyledi.

Mevcut hükümetten bu konuda çok da ihtişamlı şeyler beklenmediğini ifade eden Rogers, yapılan reformların ortada olduğunu, beklentisinin mevcut kadroların doldurulması için gerekli çalışmaların yapılarak, en azından münhallerin açılması olduğunu dile getirdi.

Sağlık konusuna da değinen Rogers, Girne Hastanesi ihalesinin bir türlü sonlandırılamamasını da eleştirdi.

Ekim ayının, Meme kanseri farkındalık ayı olduğunu anımsatan Rogers, yapılan çalışmaların sadece Ekim ayına özel olmaması gerektiğini, Erken Tanım Merkezi’nin daha etkin bir şekilde çalışabilmesi için bu bölümün altyapı olarak güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

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