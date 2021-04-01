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ROGERS: “PANDEMİDE KANSER İLAÇLARINA ULAŞMAK ZORLAŞTI”

Muhalefet partilerine mensup milletvekilleri, denetim göreviyle toplantısını sürdüren Meclis Genel Kurulu’nda hükümet icraatları ve güncel konularda söz alarak görüş ve eleştirilerini ifade ediyor.

01 Nisan 2021 Perşembe 16:38
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ROGERS: “PANDEMİDE KANSER İLAÇLARINA ULAŞMAK ZORLAŞTI”

HP Milletvekili Jale Refik Rogers Covid-19 önlemleri ile ilgili konuşma yaptı. 

Koronavirüs salgınında bir adım atılması halinde iki adım geri gidildiğinin görüldüğünü dile getiren Rogers, bazı iş kollarından istenilen haftalık testlerin rastgele testlerin arasına almasının doğru olmadığını kaydetti.

Ev karantinası ile ilgili tanıtımlar yapıldığını düzgün denetlenebilir sistem kurulması halinde kimsenin buna karşı çıkmadığını dile getiren Rogers, hükümetin merkezi karantinaları bile kontrol edemezken ev karantinaların nasıl kontrol edilebileceğini sordu.

Rogers, “Dünyada Covid 19’un varyantları görülürken biz üç maymunu oynayamayız” dedi.
Konuşmasında Kanser Haftası’na da değinen Rogers, kanserin kalp ve damar hastalıklarından sonra en önemli ölüm sebebi olduğunu ancak bugüne kadar kanserle mücadelede de pek bir şey yapılamadığını kaydetti.
Kanser kayıt sisteminin önemini vurgulayan Jale Refik Rogers, koruyucu sağlık hizmetlerinin de kanser gibi hastalıklarda büyük önem taşıdığını söyledi.
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin az personel sayısıyla mücadele verdiğini dile getiren Rogers, kanser taramalarının yapılmasının çok kolay olmadığının bilindiğini kaydetti.
 
Erken teşhisin hayat kurtardığını dile getiren Rogers, devletin bu hizmetlerin verilebilmesi için de adım atması gerektiğini vurguladı.

Kanser ilacına erişimin kolay olmadığını ve pandemi ile birlikte bunun daha da zorlaştığını dile getiren Rogers, yeni binaların yapılasının güzel olduğunu fakat var olanların da kullanılmasını istedi.

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