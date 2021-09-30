Rogers, Pazartesi günü hükümete nisap vermelerinin mümkün olmayacağının altını çizdi

Kulis Kıbrıs TV’de Ulaş Barış’ın ‘Aslı Astarı’ programına konuk olan Rogers, meclisin kapanırken hükümetin nisabı sağlamadığını anlatarak “Meclis zaten doğru dürüst kapanmadı. Yaz döneminde halkı ilgilendiren çok önemli yasalar olmasına rağmen hükümet komiteleri çalıştırmadı. Halk ile ilgili hiçbir gailesi olmayan bu ucube hükümete HP olarak nisap vermemiz söz konusu değildir” şeklinde konuştu.



“ÖZERSAY VE SANER’İN GÖRÜŞMESİ HÜKÜMET KURULMASIYLA ALAKALI BİR GÖRÜŞME DEĞİL”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ıın Başbakan Ersan Saner ile yaptığı toplantı hakkında açıklama yapan Rogers, görüşmenin yeni bir hükümet kurulmasıyla alakalı olmadığını anlatarak “yeni bir HP içerisinde UBP ile hükümet kurulması yönünde bir gündem yoktur. Ülkemizde dedikoduların çok hızlı yayıldığını gördük ve birçok defa da bununla karşı karşıya kaldık. Şu anda Saner’in tüm parti liderleri ile bir teması var çünkü meclisi açıp açamayacağından emin değil” diye konuşarak şu anda herhangi bir koalisyona girme yönünde bir çalışmalarının olmadığını söyledi.

HP’nin seçim hükümetine nasıl baktığı yönünde görüşlerini belirten Rogers, “Hükümet kurulurken bir önerimiz vardı. CTP ve HP ile birlikte üçlü koalisyona girerek toplumsal mutabakat hükümeti şeklinde toplum için birlikte çalışmasını önermiştik. Önerimizle dalga geçen birçok kişiler oldu. Ama gelinen süreç içerisinde önerimizin ne kadar önemli olduğunun göstergesi olduğunu düşünüyorum. Hep birlikte el ele verip ülke için çalışabilecektik. Dolayısıyla biz bu düşüncenin arkasındayız onun dışında ancak seçim böyle bir süreci temizler” dedi.

“ÖLEN KİŞİLERİ AŞIYLA İLİŞKİLENDİRİP İNFİAL YARATMAK SUÇTUR”

Devam eden pandemiyle ilgili açıklamalar da yapan Rogers, halka aşı yapma çağrısı yaparken, tüm dünyadaki verilere bakıldığında aşı olma oranı yüksek olan ülkelerde ölümlerin çok daha az olduğunun görüldüğünü kaydetti. Rogers “Aşı ağır hastalıktan koruyor. Bu noktada Sağlık Bakanına oldukça büyük bir görev düşüyor. Ertrafta aşı karşıtlığı yapan kamuda çalışan hekimler var. Bu noktada Sağlık Bakanlığı’nın belli adımlar atması gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir şekilde bilimsel olmayan şeyleri yayınlıyorlar. Burada basına da büyük görev düşüyor. Ölen kişileri aşıyla ilişkilendirip haber yapıp infial yaratmak suçtur. Halk sağlığı açısından da çok büyük bir tehdittir. Bununla beraber Sağlık Bakanlığı’nda çok değerli bürokratlar var. Hepsi kendilerini kendi alanlarında kanıtlamıştır. İstatistikler ile halkı net olarak bilgilendirmeleri gerekiyor” dedi.

KAYNAK: KULİS KIBRIS