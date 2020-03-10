Rogers: Seçimlerin ertelenmesi bile düşünülebilir

Haber Kıbrıs Web TV'de Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs Programına konuk olan Halkın Partisi Girne Milletvekili Moleküler Genetik ve Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Jale Refik Rogers, korona virüsü konusunda önemli açıklamalar da bulunarak uyarılar yaptı.

Rogers, gerekirse Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de ertelenmesi noktasında uyarılarda bulunarak ülkede görülen vaka nedeniyle tüm tedbirlerin alınmasının şart olduğunu söyledi.

Okulların kapanması noktasında da görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Rogers, “belki bir süre sonra okulların da kapatılması gündeme gelebilir” dedi.