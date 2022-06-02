Künye
Kıbrıs 32
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada araç sürücüsü mahkemeye çıkartıldı
Ölümlü kazada araç sürücüsü mahkemeye...
İhbar, pusu, 2 tutuklu! Moloz yığınları arasından uyuşturucu
İhbar, pusu, 2 tutuklu!
Evi gece kulübüne çevirmişler
Evi gece kulübüne çevirmişler
Markette hırsızlık yaptılar, tutuksuz yargılanacaklar
Markette hırsızlık yaptılar, tutuksuz yargılanacaklar
Uyuşturucu satıcıları cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satıcıları cezaevine gönderildi

Rogers: Süreç sağlıklı ilerlemedi, genişletilmiş bir toplantı yapılmadı

HP Milletvekili Jale Refik Rogers, HP Milletvekili Ayşegül Baybars ile istifa etmeyeceklerini açıklamalarının ardından bir değerlendirme yaparak, "Süreç sağlıklı ilerlemedi, genişletilmiş bir toplantı yapılmadı" dedi.

02 Haziran 2022 Perşembe 18:41
32 Okunma
Rogers: Süreç sağlıklı ilerlemedi, genişletilmiş bir toplantı yapılmadı

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Jale Refik Rogers, HP Milletvekili Ayşegül Baybars ile istifa etmeyeceklerini açıklamaları üzerine BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Rogers, sine-i millete dönmenin çok ciddi bir karar olduğunu belirterek, “Karar alınmadan önce vekil grubunda tartışılmadı, Merkez Yönetim Kurulu’nda tartışılmadı... Süreç sağlıklı ilerlemedi. Parti Meclisi’nde bu konu 2 kere tartışıldı. Birinde toplantının gündemi tam olarak bu değildi” dedi.

“Genişletilmiş bir toplantı yapılmadı" diyen Rogers, kararın kamuoyunda paylaşıldığı andan itibaren duruşlarını ortaya koyduklarına da işaret etti.

Rogers, “Bu gelişmelerin hepsi bize de sürpriz oldu... Bundan sonraki süreci ve Parti Meclisi’nin kararını göreceğiz. Yarınki Meclis Genel Kurulu oturumuna da katılacağız” diye konuştu.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tüp gaza 25 TL zam geldi!
Tüp gaza 25 TL zam geldi!
Meclis önünde zamlar protesto edildi
Meclis önünde zamlar protesto edildi
Ataoğlu: Türkiye’den turistleri KKTC’ye uygun fiyata getirmek istiyoruz
Ataoğlu: Türkiye’den turistleri KKTC’ye uygun fiyata getirmek istiyoruz










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim