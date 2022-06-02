Rogers: Süreç sağlıklı ilerlemedi, genişletilmiş bir toplantı yapılmadı

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Jale Refik Rogers, HP Milletvekili Ayşegül Baybars ile istifa etmeyeceklerini açıklamaları üzerine BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Rogers, sine-i millete dönmenin çok ciddi bir karar olduğunu belirterek, “Karar alınmadan önce vekil grubunda tartışılmadı, Merkez Yönetim Kurulu’nda tartışılmadı... Süreç sağlıklı ilerlemedi. Parti Meclisi’nde bu konu 2 kere tartışıldı. Birinde toplantının gündemi tam olarak bu değildi” dedi.

“Genişletilmiş bir toplantı yapılmadı" diyen Rogers, kararın kamuoyunda paylaşıldığı andan itibaren duruşlarını ortaya koyduklarına da işaret etti.

Rogers, “Bu gelişmelerin hepsi bize de sürpriz oldu... Bundan sonraki süreci ve Parti Meclisi’nin kararını göreceğiz. Yarınki Meclis Genel Kurulu oturumuna da katılacağız” diye konuştu.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI