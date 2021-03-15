Yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun yer aldığı iddialı yapım “Bir Zamanlar Kıbrıs” TRT1 ekranlarından izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizide, Kıbrıs Rumlarının EOKA isimli örgütünün lideri Nikos Samson’ı başarılı oyuncu Tayanç Ayaydın canlandırıyor.

“ROLÜ KABUL ETMEK İLE İLGİLİ ÇOK TEREDDÜT YAŞADIM!”

Bir Zamanlar Kıbrıs, tarihi gerçekler çerçevesinde, Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesini 1963 yılı itibarı ile ekrana taşıyacak.

Kıbrıs Türklerinin gördüğü büyük zulmün sorumlularından olan Samson’a hayat veren Tayanç Ayaydın rolünü kabul etme sürecini ilk kez anlattı;“Dönemin Rum kesiminin Cumhurbaşkanlığı’na kadar çıkacak olan, Makaryos'u bile deviren bir Yunan Rum komutanı Nikos Samson. Herkesin bildiği üzere tarihte var olmuş, savaş suçlusu olarak bile yargılanmamış, hakikaten çok karanlık bir tarafta var olmuş biri. Başta bu rolü kabul etmek ile ilgili çok tereddüt yaşadım ama en sonunda oynama kararı aldım. Sonuçta zaten birinin canlandırması gerekiyordu, bu hikayenin anlatılması adına. Benim için büyük bir sorumluluk, hayatımda ilk defa empati kurmamın çok çok zor olduğu bir karaktere hayat vereceğim. Süreçte ben de bu sorumluluğun altından nasıl kalkacağımı merak ediyorum.”dedi.