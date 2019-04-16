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Ronnas sahili katı atıklardan temizleniyor

16 Nisan 2019 Salı 16:44
Ronnas sahili katı atıklardan temizleniyor
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Ronnas Sahili, yarın katı atıklardan temizlenecek. 3 kilometre uzunluğundaki sahil şeridinde 09.00-13.00  saatleri arasında temizlik yapılacak.

Deniz kaplumbağalarının en önemli üreme merkezlerinden biri olarak gösterilen, Caretta Caretta kaplumbağalarının Akdeniz’deki üçüncü büyük üreme alanı olan Ronnas Sahili’ni temizleme etkinliği, Cumhurbaşkanlığı Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi Temiz Düşün tarafından organize ediliyor.

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katılacak. Akıncı, temizlik kampanyasına katılanlara hitaben bir konuşma da yapacak.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, etkinlik kapsamında, 3 kilometre uzunluğundaki sahil beş ana bölgeye ayrılacak ve her alan katılımcı ekip ve iş araçlarıyla temizlenecek.

Her bölgede 10-15 belediye personeli, 30-35 öğrenci, 1 çevre koruma dairesi personeli, irtibatı sağlamak üzere telsizli 1 sivil savunma personeli ve sivil toplum kuruluşları ile gönüllerin olması planlanıyor.

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Temizlik kampanyasında toplanan atıklar, Dipkarpaz Belediyesi tarafından belirlenecek merkeze bırakılacak.

Ronnas Sahili’ndeki beşinci bölge kıyısındaki yoğun atıklar ise kepçe ve kamyon türü iş makineleri ile, sahilin ekolojik yapısına zarar verilmeden kamyona yüklenip, planlanacak atık merkezine götürülecek.

Hedef,  Özel Çevre Koruma Alanı olan sahilin katı atıklardan tamamen temizlenmesi, doğal yapısının çevresel zarardan korunması.

Etkinliğin paydaşlarıysa şunlar:

“Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı-İskele Bölge Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı-Merkez ve İskele Kaymakamlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı-Erenköy Lisesi, Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu, Karpaz Meslek Lisesi, Bekirpaşa Lisesi, Turizm ve Çevre Bakanlığı-Çevre Koruma Dairesi-Gazimağusa Şube Amirliği, İskele, Büyükkonuk, Yenierenköy, Mehmetçik ve Dipkarpaz Belediyeleri IUSARC-AKUT ekipleri, yabancı uyruklu sivil savunma afet acil durum gönüllüleri, Çevre Platformu’na üye sivil toplum kuruluşları, Tabipler Birliği ve BRT.”

(BRT/TAK)

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Anahtar Kelimeler:
Ronnas Sahili
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