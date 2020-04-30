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RTÜK, Diyalog TV’nin yayınını durdurdu

RTÜK, Türkiye’de Diyalog TV’nin yayınını durdurma kararı aldı.

30 Nisan 2020 Perşembe 21:37
1669 Okunma
RTÜK, Diyalog TV’nin yayınını durdurdu

Türkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türkiye’de Diyalog TV’nin yayınını durdurma kararı aldı.

Kurul, sunuculuğunu Hasan Erçakıca'nın yaptığı Diyalog TV'de yayınlanan "Dünyaya Bakış" programında Besim Tibuk'un bazı ifadelerinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret niteliği taşıdığına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına ve bölünmez bütünlüğüne zarar verdiğine hükmetti.

Diyalog TV'nin 6112 sayılı Kanun'un 29. maddesinin 3. fıkrasına aykırı şekilde izinsiz ve lisanssız şekilde Türkiye aleyhinde yaptığı programlar nedeniyle yayın hizmetleri iletiminin durdurulmasına karar verdi.

Kıbrıs Postası

Son Güncelleme: 30.04.2020 21:56
Yorumlar
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Güzel 2020-04-30 22:00:17

Yerinde bir karar. AKP yi zerre sevmem ve o kişinin söylediği şeyler akıl almaz şeylerdi. Resmen KKTC nin bölünmezliğine de laf ediyor o şahıs.

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Türk 2020-04-30 22:12:41

İyi yapmış rtük , Türkiye Cumhuriyetini kimse hedef alamaz .

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ALI VELI 49-50 2020-04-30 22:49:57

YERINDE OLMUS. COK YERINDE. SEVINDIM.

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E.t 2020-04-30 23:41:08

Doğru soyleyeni 9 koyden kovarlar

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