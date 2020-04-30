RTÜK, Diyalog TV’nin yayınını durdurdu

Türkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türkiye’de Diyalog TV’nin yayınını durdurma kararı aldı.

Kurul, sunuculuğunu Hasan Erçakıca'nın yaptığı Diyalog TV'de yayınlanan "Dünyaya Bakış" programında Besim Tibuk'un bazı ifadelerinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret niteliği taşıdığına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına ve bölünmez bütünlüğüne zarar verdiğine hükmetti.

Diyalog TV'nin 6112 sayılı Kanun'un 29. maddesinin 3. fıkrasına aykırı şekilde izinsiz ve lisanssız şekilde Türkiye aleyhinde yaptığı programlar nedeniyle yayın hizmetleri iletiminin durdurulmasına karar verdi.

Kıbrıs Postası