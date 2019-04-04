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Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı komitede görüşülüyor

04 Nisan 2019 Perşembe 16:33
Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı komitede görüşülüyor
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Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı’nı görüşmeye devam ediyor.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Komite, HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında bugün saat 10.00’da toplandı.

Komite, gündeminde bulunan, “Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine devam etti.

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HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığındaki Komite toplantısına, UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz, Komite Üyeleri UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak ise, Sağlık Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nden yetkililerin yan ısıra, Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Abidin Akbirgün, Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden Klinik Psikolog Sinem Ceral Yiğit katılıp, görüş ve önerilerini sundu.

TASARI

Tasarı, ruh sağlığından yoksun kişilerin tedavisi, rehabilitasyonu, topluma yeniden kazandırılmasıyla ilgili hukuki ve idari düzenlemelerin hayata geçirebilmesi için hazırlandı.

Toplum merkezli tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine geçiş, alkol, madde, tedavi merkezlerinin ile psikiyatrideki uzmanlık alanlarının yasal çerçevesini oluşturma, koruyucu ruh sağlığı hizmetlerini geliştirme de hedefler arasında.

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Anahtar Kelimeler:
RuhSağlıgıKomiteHaberKıbrısGündem
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