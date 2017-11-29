Ruhsat ve kayıt harçları yeniden düzenlendi

Bazı motorlu araçların ruhsat harçlarında yeni düzenlemeye giden ve Cumhuriyet Meclisi’nden oybirliğiyle geçen Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik No: 2) Yasası Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik No: 2) Yasası’nda yapılan düzenlemeyle bazı araçların ruhsat harçları şöyle düzenlendi:

“Benzinden başka bir yakıtla çalışan motorlu yük araçları, vinçler ve fort lifler 985 TL; Hibrit motorlu yük araçları, vinçler ve fork liftler 620 TL; Sade elektrikli yük araçları vinçler ve fork liftler 410 TL; Benzin veya benzinden başka yakıtla çalışan otobüs, ambulans ve motorlu karavanlar 1316 TL; Hibrit motorlu otobüs, ambulans ve motorlu karavanlar 510 TL; Benzin ve benzinden başka yakıtla çalışan limuzin tipi araçlar 10 bin 800 TL; Sade elektrikli otobüs, ambulans ve motorlu karavanlar 410 TL; Hibrit motorlu limuzin tipi araçlar 7 bin 500 TL; Sade elektrikli limuzin tipi araçlar 5 bin 400 TL; Çift kabin hibrit motorlu araçlar 510 TL; Çift kabin sade elektrikli araçlar 410 TL; Hibrit motorlu panel Vanlar 510 TL ve Sade elektrikli panel Vanlar 410 TL.”

Geçici motorlu araç kayıt harçları da bazı araçlar için şöyle düzenlendi:

“Benzin veya benzinden başka yakıtla çalışan araçlar 1475,50 TL; Hibrit motorlu çalışan 680 TL; Sade elektrikle çalışan 510 TL”