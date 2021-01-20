Rukiye Gönül YALÇIN hayatını kaybetti

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:
19.01.2021 tarihinde, 07:30 - 20:30 saatleri arasında, İskele'de sakin Rukiye Gönül YALÇIN (K-76) ikametgahının banyo odası içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
İskele'de sakin Rukiye Gönül YALÇIN (K-76) ikametgahının banyo odası içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:
19.01.2021 tarihinde, 07:30 - 20:30 saatleri arasında, İskele'de sakin Rukiye Gönül YALÇIN (K-76) ikametgahının banyo odası içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.