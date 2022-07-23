Rum Basını: Pile’deki Kıbrıslı Türkler ve Rumlar bedava elektrikle iş yapıyor

Güney Kıbrıs'ın Enerji Bakanı Nataşa Pilidu, AİK’in (Rum Elektrik İdaresi) 2014’e kadar KKTC’ye elektrik enerjisi sağlamaya devam ettiğini, 2016’dan itibaren de sadece Pile’ye elektrik verdiğini açıkladı. Politis Gazetesi yayınladığı haberinde Pile'de ikamet eden Kıbrıslı Türklerin ve Rumların elektrik ücretlerini ödemediğini ve ödemedikleri binalarda kumarhane işletildiğini yazdı.

faturalandırılmamış elektrik bedelinin 2020’de de 538 bin Euro’ya; 2021’de ise 671 bin Euro'ya ulaştığını açıkladı.

“ELEKTRİK PARASINI KİM ÖDÜYOR?”

Fileleftheros’un haberine göre Pilidu, Milletvekili Pavlos Milona’nın AİK’in zaman zaman KKTC’ye verdiği elektrik enerjisini kimin ödediği sorusuna “Teati edilen elektrik enerjisinde herhangi bir ekonomik alışveriş yapılmıyor. Ayarlama, enerji kompanzasyonu (mahsuplaşma) üzerinden yapılıyor. Yani sistemin bir tarafından elektrik enerjisi verildiğinde bu kaydediliyor ve akabinde ilgili miktar ilk fırsatta öteki taraftan geri dönüyor” cevabını verdi.

“EMRİ KİM VERDİ?”

Milona’nın “Elektrik enerjisi verilmesi emrini kim verdi?” sorusunu da yanıtlayan Pilidu, iki tarafın sistemleri arasında enerji teatisinin, her iki sistem de senkronize işlediğinden, taraflardan birinde veya diğerinde arıza olduğu zaman santrallerden otomatikman aktarma yapıldığını söyledi. KKTC’deki sistemin bir kısmına planlı enerji verileceğinde ise Kıbrıs Türk tarafı temsilcisi tarafından Rum Elektrik Aktarma Sistemi İdaresi’ne ilgili başvuru yapıldığını ve enerjinin, Enerji Düzenleme Kurulu’nun onayı ile verildiğini ekledi.

Pilidu, KKTC’deki ve Rum tarafındaki şebekelerin daimi bağlantılı olup olmadığı sorusuna, Güven Yaratıcı Önlemlerin uygulanması çerçevesinde 2016’dan biri iki noktada daimi bağlantı bulunduğunu söyledi, başka bir soruya karşılık da şunları söyledi:

“Kıbrıslı Türklerin yaşadığı bir miktar köye 2014’e kadar yıllarca elektrik enerjisi verilmeye devam edildi ancak bugün elektrik enerjisi sağlanan tek köy Pile’dir. Pile’nin, AİK’in erişim sağlayamadığı ve dolayısıyla tüketimi kaydedemediği bölgesindeki Kıbrıslı Türklere ait binalara da az miktarda elektrik enerjisi sağlanıyor. 2020’de faturalandırılmamış elektrik enerjisi bedeli 538 bin Euro’ya, 2021'de ise 671 bin Euro'ya ulaşıyor.”

PİLE’DE “KIBRISLI TÜRKLER İLE RUMLAR BEDAVA ELEKTRİKLE İŞ YAPIYOR”

Politis ise Pilidu’nun, Pavlos Milona’nın sorularına cevaben Meclis'e gönderdiği yazılı açıklamadan çıkardığı; Pile’de Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların bedava enerji ile iş yaptığı çıkarımını manşetine taşıdı.

Gazete, Pile’deki Kıbrıslı Türklere ait 300 civarındaki binanın son iki yıl içerisinde hiç para ödemeden 1,2 milyon Euro değerinde elektrik enerjisi aldığını, AİK’in bu binalara erişimi olmadığından tüketim miktarını kaydedip faturalandıramadığını yazdı.

Haberde Kıbrıslı Türklerin, Rumlarla işbirliği yaprak elektrik parası ödemedikleri binalarında yasa dışı kumarhane işlettiği, hatta Kıbrıslı Türklerin, bu tür binalarını işyeri maksatlı kullanılmak üzere Rumlara kiraladığı da iddia edildi.