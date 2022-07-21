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Rum basını: Tanınma çabasını teyit ettiler

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 1 ve 8 Temmuz tarihlerinde sunduğu öneriler, Kıbrıs Rum basınında yer aldı.

21 Temmuz 2022 Perşembe 11:32
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Rum basını: Tanınma çabasını teyit ettiler
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Kıbrıs Rum basını, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 1 ve 8 Temmuz tarihlerinde sunduğu önerilerin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in eline dün geçmesiyle ilgili habere yer verdi.

Fileleftheros gazetesi ilgili haberi, “Komiteler Aracılığıyla Tanınma-İşgal Liderinin Sunduğu Öneriler Başkan’ın Elinde” başlığıyla verirken, Cumhurbaşkanı Tatar’ın önerilerinin içeriği kapsamında, KKTC’nin dolaylı veya dolaysız olarak tanınması çabasının teyit edildiği yorumunda bulundu.

Gazete, Cumhurbaşkanı Tatar’ın 1 Temmuz ve 8 Temmuz’da sunduğu önerilerden başlıklara da yer verdi. Haravgi gazetesi haberi “Tatar’ın Anastasiadis’e Yönelik Önerileri İki Devlet Mantığında Hareket Ediyor” başlığıyla aktardı.

POLİTİS: KIBRISLI TÜRK LİDER ERSİN TATAR, ANASTASİADİS’E İKİ DEVLETE İLİŞKİN VİZYONUNDAN SÖZ EDEN ÖNERİLERİNİ GÖNDERDİ

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Cumhurbaşkanı Tatar’ın önerilerinin yeni bir şey içermediğini, Tatar’ın sözlü olarak dile getirdiklerinin kaydı niteliğinde olduğunu yazdı. Gazete haberinde ayrıca Tatar’ın, iki egemen eşit devletin tanınmasından ve iki devletin iş birliğinden söz ettiğini belirtti.

Politis gazetesi, “Kıbrıslı Türk Lider Ersin Tatar, Anastasiadis’e İki Devlete İlişkin Vizyonundan Söz Eden Önerilerini Gönderdi” alt başlığını kullandı. Alithia gazetesi ise “Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı, Tatar’ın Önerilerini Aldı-İki Devlete Dayalı Çözümün Temelini Kurma Çabası” başlığını kullandı.

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