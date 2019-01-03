''Rum basınında yer alan haberler gerçeği yansıtmıyor''

Rum polisinin “Kimlik sahteleme” ve “Yasa dışı yollarla güneye geçme” suçlamasıyla arandıklarını duyurduğu Hüseyin Osman ve Hasan Yurt isimli iki Kıbrıslı Türk, haklarındaki iddiaları yalanladı

Rum polisinin “Kimlik sahteleme” ve “Yasa dışı yollarla güneye geçme” suçlarından arandığını duyurduğu ve konuyla ilgili haberleri fotoğraflarıyla hem Güney Kıbrıs hem de Kuzey Kıbrıs’taki basında yer alan Hüseyin Osman ve Hasan Yurt isimli iki Kıbrıslı Türk, haklarında çıkan haber ve suçlamaların doğru olmadığını iddia etti.

Söz konusu haberin, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Haber Ajansı’nda, “Beyarmudulu 53 yaşındaki Hüseyin Osman ile Bostancılı 35 yaşındaki Hasan Yurt’un, 17–27 Aralık 2018 tarihleri arasında Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollardan geçiş yaptığı ve kimlik sahteleme suçu işlediği tespit edildi ve Rum polisince arandıkları” yönünde yayınlanmasının ardından Kıbrıs Türk basınınca da Kıbrıs Haber Ajansı’nın haberine iktibas edilerek yayımlandıktan sonra, Hüseyin Osman telefoniyen ulaşarak, Hasan Yurt ise sosyal medya hesabı Facebook üzerinden KIBRIS’a ulaşarak açıklamada bulundu.

Osman ve Yurt, Kıbrıslı Türk oldukları için güneye geçmekte herhangi bir sıkıntılarının olmadığını ve Rum basınında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, gerek kendileri gerekse avukatları aracılığıyla konu hakkında hukuki işlem yapacaklarını kaydetti.

Güzelyurt’ta ikamet eden Hasan Yurt, 27 Aralık 2018 tarihinde, saat 15.02’de Bostancı Sınır Kapısı’ndan KKTC Kimliği ile güneye geçiş yaptığını ve aynı kapıdan saat 16.17’de kuzeye geri dönüş yaptığını söyledi.

Beyarmudu’nda ikamet eden Hüseyin Osman ise, güneye geçmekte hiçbir sıkıntı yaşamadığını belirterek, önceki gün avukatı aracılığıyla ifade vermek için Larnaka Polisi’ne gittiğini ve oradan temiz kâğıdı almak için başvuru yaptığını kaydetti.

Hüseyin Osman ayrıca, hakkındaki iddialardan adını temize çıkarmak için 4 Ocak Cuma günü avukatıyla birlikte Güney Kıbrıs’ta mahkemeye çıkacağını da belirtti.