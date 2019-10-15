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Rum Başkanlık Sarayı Önünde Silahlanmaya Destek Mitingi

15 Ekim 2019 Salı 11:27
Rum Başkanlık Sarayı Önünde Silahlanmaya Destek Mitingi

Kendini “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin  Savunması İnisiyatifi” olarak adlandıran grubun eski Rum milletvekili Hristos Rotsas’ın koordinatörlüğünde bugün Rum Başkanlık Sarayı önünde  “vatan savunmasının zırhlandırılmasına (silahlanmaya) destek” mitingi düzenleyecek.

Fileleftheros’un haberine göre, adı geçen grup açıklama yayımlayarak Rum halkına, Rum Başkanlık Sarayı önünde 19.00’da düzenleyeceği mitinge katılma çağrısı yaptı.

Açıklamasında  “ölümcül Türk tehdidi ancak savunmamızı güçlendirerek göğüslenebilir” iddiasında bulunan grup Rum yönetimine ve Rum siyasilere de “kötümserliği bırakın, özgür bölgelerin etrafına Demirden Bariyer kurun” çağrısı yaptı.

Açıklamada ayrıca “Savunmamızı takviye etme zamanı gelmiştir. Savunma güvenlik demek, itibar demek, özgürlük demek.  Gelin bu millî fayda çabasını güçlendirelim.  Sesimiz birlikte gürleşir”  denildi.

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Başkanlık Sarayı
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cy 2019-10-15 13:44:50

hahaha gülerim sana osmanım

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Mustafacık 2019-10-15 16:51:14

Aynısını biz da yapsak Sarayın önünde Mustafa ne der acaba?

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Osman 2019-10-15 13:34:39

Sıra size de gelecek.

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Hadi beee 2019-10-15 16:14:21

Silahlanin be gumbarolar.. Ammaaa derim kim gullanacak...dabbalari dutacak mi aceb savas etsin bizimilang...

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Dikkat 2019-10-15 16:51:17

Bre..oturun oturduğunuz yerde, birda siz gaşınmayın!!!

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