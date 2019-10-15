Rum Başkanlık Sarayı Önünde Silahlanmaya Destek Mitingi

Kendini “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Savunması İnisiyatifi” olarak adlandıran grubun eski Rum milletvekili Hristos Rotsas’ın koordinatörlüğünde bugün Rum Başkanlık Sarayı önünde “vatan savunmasının zırhlandırılmasına (silahlanmaya) destek” mitingi düzenleyecek.

Fileleftheros’un haberine göre, adı geçen grup açıklama yayımlayarak Rum halkına, Rum Başkanlık Sarayı önünde 19.00’da düzenleyeceği mitinge katılma çağrısı yaptı.

Açıklamasında “ölümcül Türk tehdidi ancak savunmamızı güçlendirerek göğüslenebilir” iddiasında bulunan grup Rum yönetimine ve Rum siyasilere de “kötümserliği bırakın, özgür bölgelerin etrafına Demirden Bariyer kurun” çağrısı yaptı.

Açıklamada ayrıca “Savunmamızı takviye etme zamanı gelmiştir. Savunma güvenlik demek, itibar demek, özgürlük demek. Gelin bu millî fayda çabasını güçlendirelim. Sesimiz birlikte gürleşir” denildi.