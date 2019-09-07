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Rum Başpiskopos Hrisostomos'tan Ruslara çağrı: "Kuzey Kıbrıs'ı terk etsinler"

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 2'nci Hrisostomos, KKTC'de yaşayan tüm Rusların Kuzey Kıbrıs'tan ayrılmaya ikna edilmesi için Rus makamlarına çağrıda bulunacağını açıkladı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:59
Rum Başpiskopos Hrisostomos'tan Ruslara çağrı: "Kuzey Kıbrıs'ı terk etsinler"

Rusya ile Güney Kıbrıs arasındaki Ortodoks kilisesi krizi yeni bir boyut kazandı.

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 2'nci Hrisostomos, Kuzey Kıbrıs'ta kısa süre önce faaliyete geçen bir Ortodoks kilisesinde bir Rus papazın görev yapması nedeniyle yaşanan krizle ilgili açıklamada bulundu.

Associated Press'in haberine göre, 2'nci Hrisostomos, Moskova'daki Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'den Girne'deki kiliseyi ibadete kapattırmasını isteyeceğini söyledi.

Kıbrıslı Rum din adamı, söz konusu Rus papazın Moskova'daki kilisenin mensubu olup olmadığını da soracağını belirtti.

2'nci Hrisostomos, Rus Patriğin Rum kilisesinin iç işlerine karışmasını, özellikle de Kuzey Kıbrıs'ta kendi cemaatini yaratmasını istemediklerini sözlerine ekledi.

"KUZEY KIBRIS'TAN AYRILSINLAR"

Rum Başpiskopos ayrıca, adanın kuzeyinde yaşayan tüm Rusların Kuzey Kıbrıs'tan ayrılmaya ikna edilmesi için Patrik Kirill aracılığıyla Rus makamlarına çağrıda bulunacağını açıkladı.

2'nci Hrisostomos, bu çağrısının ne ölçüde işe yarayacağını bilmediğini, ancak aynı uygulamayı Kuzey Kıbrıs'ta vatandaşı yaşayan diğer ülkelerden de talep edeceğini söyledi.

Rum Başpiskopos, adanın Türk tarafında yaşayan Rus sayısının 40-50 civarında olduğunu öne sürdü. AP haberinde, Rum tarafında yaşayan Rus sayısının ise yaklaşık 40 bin olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rum Başpiskopos Hrisostomos
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Grneli 2019-09-07 12:13:05

Yörü be ibne oyanı

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Nacizane 2019-09-07 15:58:55

Senin Makariyos deden da ibneydi, sen da ibnesin. Ibnelik sizin ruhunuzda...

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sınem 2019-09-07 18:33:06

emrın olur

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kıbrıs cuhuriyeti 2019-09-07 13:33:21

ortaçağ kalıntısı pappu.sen da gel buyanı mutlu mutlu yaşaylım.

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Mert Asalet 2019-09-07 14:54:27 @kıbrıs cuhuriyeti

Bu papaz artık bunadı....

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