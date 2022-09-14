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Rum casusun, serbest bırakılmasını istiyorlar!

Askeri bölgenin fotoğraflanması ve tasarrufunda izinsiz telsiz bulundurma suçlamasıyla KKTC’de tutuklu bulunan Kıbrıslı Rum Andreas Suciis’in serbest bırakılması yönünde Güney Kıbrıs’tan yapılan çağrılar dün de devam etti.

14 Eylül 2022 Çarşamba 10:30
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Rum casusun, serbest bırakılmasını istiyorlar!


Fileleftheros gazetesinin haberine göre,  KKTC’de tutuklu bulunan Kıbrıslı Rum Andreas Suciis’in serbest bırakılması yönünde Güney Kıbrıs’ta yapılan açıklamalara dün yenileri eklendi.

Gazete, Güney Kıbrıs’taki başkanlık seçimleri adaylarının dün yaptıkları açıklamalarda, “Suciis’in serbest bırakılması” çağrısında bulunduklarını, öte yandan DİKO’nun ise Slovakya Büyükelçiliği nezdinde gerçekleştirilen iki toplumlu siyasi parti toplantılarına katılmama kararı aldığını aktardı.

Habere göre, Rum başkanlık seçimlerinde adaylıklarını açıklayan Andreas Mavroyannis, Nikos Hristodulidis, Ahilleas Dimitriadis ve Yorgos Kolokasidis dün ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda, Suciis’in “yasadışı şekilde tutuklandığı” iddiasında bulunarak, serbest bırakılması çağrısı yaptılar.

EDEK partisinden de benzer bir açıklama geldi ve “Kıbrıs Cumhuriyeti ve bir Avrupa vatandaşının 14 gündür temel insan haklarının ve özgürlük hakkının çiğnendiği” iddiasında bulunularak Rum yetkili makamlarının Suciis’in serbest bırakılması yönündeki çabalarını yoğunlaştırması gerektiği ifade edildi.

Öte yandan DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise dün yaptığı açıklamada, Slovakya Büyükelçiliğine bir mektup göndererek, Suciis serbest bırakılana kadar kendisi veya partisinin herhangi bir üyesinin 21 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan iki toplumlu parti başkan ve temsilcileri toplantısına katılmayacağını ilettiğini açıkladı.

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