Rum Dışişleri Bakanlığı: 'Kıbrıs halkının insan hakları Türkiye tarafından hunharca ihlal ediliyor'

Rum Dışişleri Bakanlığı, tüm Kıbrıs halkının insan haklarının, Türkiye tarafından her gün hunharca ve bütünüyle ihlal edildiğini; Güney Kıbrıs'ın yasadışı Türk işgaline son vermek ve tüm Kıbrıslılara yönelik insan hakları ihlalini ortadan kaldırmak için yorulmadan çalışmaya devam edeceğini açıkladı.