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Rum Dışişleri Bakanlığı: 'Kıbrıs halkının insan hakları Türkiye tarafından hunharca ihlal ediliyor'

Rum Dışişleri Bakanlığı, tüm Kıbrıs halkının insan haklarının Türkiye tarafından hunharca ve bütünüyle ihlal edildiğini iddia etti.

10 Aralık 2020 Perşembe 20:43
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Rum Dışişleri Bakanlığı: 'Kıbrıs halkının insan hakları Türkiye tarafından hunharca ihlal ediliyor'

Rum Dışişleri Bakanlığı, tüm Kıbrıs halkının insan haklarının, Türkiye tarafından her gün hunharca ve bütünüyle ihlal edildiğini; Güney Kıbrıs'ın yasadışı Türk işgaline son vermek ve tüm Kıbrıslılara yönelik insan hakları ihlalini ortadan kaldırmak için yorulmadan çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

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