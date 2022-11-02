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"Rum Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması gerçeklerden kopuk"

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Birleşmiş Milletler'in KKTC topraklarında konuşlanması konusunda yorum yapma hakkının bulunmadığını belirtti.

02 Kasım 2022 Çarşamba 14:20
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"Rum Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması gerçeklerden kopuk"



Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün dün BM’nin KKTC’de konuşlandırılmasıyla ilgili KKTC’nin BM’ye sunduğu taslak anlaşma konusunda yaptığı açıklama üzerine, Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama geldi.

Açıklamada, GKRY Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün açıklamasının “gerçeklerden kopuk” olduğu kaydedilerek “KKTC ve BM arasındaki ilişkilerde, sadece Kıbrıs Rumlarını temsil eden Rum Yönetimi'ne yorum yapma hakkı vermediğini kayda geçirmekte yarar görülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“KKTC, BM Barış Gücü’nün ülkemizdeki varlığı ve faaliyetlerini iyi niyetimiz sayesinde sürdürebildiğini, ayrıca ülkemizdeki varlığı ve faaliyetleri için yasal bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu gerek yazılı gerek şifahi her vesileyle kayda geçirmiştir.

Tüm bu çağrılarımıza ve ihtiyaca karşın BM, bugüne kadar, bu hususta, herhangi bir adım atmaktan imtina etmiştir. Sayın Bakanımız, Eylül 2022’de New York’a yaptığı ziyaretleri sırasında, proaktif bir adım atarak BM Sekreteryasına yapıcı bir anlaşma taslağı sundukları ve bu taslağa ilişkin olarak BM’nin makul bir sürede görüşlerini beklediğini de belirtmişlerdir.

BM ve BM Barış Gücü ile ilişkilerimize her daim değer verdik, vermekteyiz. Ancak BM’nin, bir ülkedeki faaliyetlerini o ülke ile yapacağı bir anlaşma çerçevesinde yürütebileceğinin de altının çizilmesi gerekmektedir. İki tarafın kabul edebileceği bir anlaşmaya varmak önceliğimizdir. Bir anlaşmaya varılamaması halinde KKTC haklarını saklı tutmaktadır.”

Son Güncelleme: 02.11.2022 15:23
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