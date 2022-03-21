Rum Enerji Bakanlığı: 'Glafkos-2' yatağında yüksek kaliteli doğal gaz bulundu

Rum Enerji Bakanlığı, bugün bir açıklama yaparak, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ndeki 10’uncu parselde yer alan “Glafkos-2” yatağındaki değerlendirme sondajı çalışmalarının “başarıyla ve güvenli bir şekilde tamamlandığını” duyurdu.

Rum haber kaynaklarına göre, Enerji Bakanlığı yaptığı açıklamada, üretim testlerini de içeren sondaj çalışmalarının ExxonMobil Exploration and Production Cyprus (Offshore) Limited ile Qatar Petroleum International Upstream LLC konsorsiyumu tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakanlık açıklamasında sondajın, yüksek kalite özelliklerine sahip doğal gaz rezervuarının varlığını gösterdiğini, konsorsiyumun; rezervuarın nitelik ve niceliğini belirlemek amacıyla toplanan verileri ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğini ifade etti.

Açıklamada, 20 Aralık 2021’de başlayan değerlendirme sondaj çalışmalarının, dün akşam geç saatlerde sondaj noktasından ayrılan sondaj gemisi “Stena Forth” tarafından yürütüldüğü de hatırlatıldı.