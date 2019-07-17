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Rum futbolcular ekonomik sebeplerden ötürü Kıbrıslı Türk futbol kulüplerinde oynamayı tercih etmiyor

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:00
Rum futbolcular ekonomik sebeplerden ötürü Kıbrıslı Türk futbol kulüplerinde oynamayı tercih etmiyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun (KTFF), Kıbrıs Rum Futbol Federasyonu’na (KOP) üyeliği konusunun, Zürih Anlaşması’nın imzalanmasının üzerinden 6 yıl geçtikten sonra, şu günlerde yeniden gündeme geldiği bildirildi.
Politis gazetesi, elde ettiği bilgilere dayanarak, Kıbrıslı Türk futbol kulüplerinin son günlerde federasyona konuyla ilgili baskı yaptıklarını; ancak henüz taraflar arasında resmi herhangi bir görüşme yapılmadığını ve KOP’a yönelik herhangi bir girişimde bulunulmadığını yazdı.
Gazete, edindiği bilgilere göre Kıbrıslı Türk futbol kulüplerinin ilk etaptaki hedefinin, Rum takımlarla veya UEFA onayıyla farklı ülkelerin takımlarıyla dostluk maçları yapmak olduğunu ve bu perspektifin, Kıbrıslı Türk futbol kulüplerine gelir sağlayacağını kaydetti.
Kıbrıslı Türk futbol kulüpleri tarafından her ne kadar resmi bir girişim yapılmadıysa da, yetkililerin “ağız yokladığını” belirten gazete, Kıbrıs Türk futboluna uygulanan ambargonun kaldırılması ve KTFF ile Kıbrıslı Türk futbol kulüplerinin KOP’a üye olabilmesi için KTFF ile KOP arasında 2013 yılında imzalanan anlaşma taslağının hala geçerli olduğunu anımsattı.
RUM FUTBOLCULAR EKONOMİK SEBEPLERDEN ÖTÜRÜ KIBRISLI TÜRK KULÜPLERDE OYNAMAYI TERCİH ETMİYOR
Gazete, bir diğer haberinde ise, Rum futbolcuların ekonomik sebeplerden ötürü Kıbrıslı Türk futbol kulüplerinde oynamayı tercih etmediğini yazdı.
Son 2 sezondur Kıbrıslı Türk futbol kulüplerinde oynayan hiç Rum futbolcu bulunmadığına dikkat çeken gazete, 2012-2017 yılları arasında her yıl ortalama 4 Rum futbolcunun KKTC’ye geldiğini; ancak Türk Lirası’nın değer kaybetmesi nedeniyle, bu durumun artık söz konusu olmadığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
KıbrısRumHaberKıbrısfıfaKTFF
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