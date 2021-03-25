Rum Hükümeti Limasol’daki camiye yapılan saldırıyı kınadı

Rum Hükümeti Limasol'a bağlı "Episkopi" (Piskobu-Yalova) köyünde bulunan caminin saldırıya uğramasını kınadı, saldırıyı ‘beyinsiz insanların yaptığı saldırı’ nitelendirdi.
Rum Hükümet Sözcüsü Kyriakos Kousios, hükümetin bu saldırılara tolerans göstermeyeceğini vurguladı.
Kousios konuyla ilgili yazılı açıklamasında, "sözde vatanseverlik bahanesiyle dini ibadet yerlerine hakaret eden beyinsiz insanların eylemini kınıyoruz” dedi.
Söz konusu saldırının kötü niyetli eylemler olduğunu kaydeden Rum Sözcü, bu tür saldırıların Kıbrıs sorununa çözüm bulma çabalarına katkı sağlamayacağının altını çizdi.
Rum Sözcü, üçüncü kez aynı camiye saldırı gerçekleştiğini belirtti, meydana gelen hasarın Cuma günü tamir edileceğini ifade etti.
(KIBRIS POSTASI)