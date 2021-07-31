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Rum İnovasyon Müsteşarlığı’ndan KKTC Haritalı Rapor

Rum Araştırma ve İnovasyon Müsteşarlığı’nın artan geniş bant altyapı ve hizmet talebinden 5 G’ye, AB çerçevesinden ulusal çerçeveye kadar 7 başlık içeren “2021-2021 Ulusal Geniş Bant Planı” ile ilgili 59 sayfalık inceleme raporunda Kıbrıs adasının KKTC olarak gösterildiği bildirildi.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 16:27
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Rum İnovasyon Müsteşarlığı’ndan KKTC Haritalı Rapor

Haravgi “Araştırma ve İnovasyon Müsteşarlığının Tam Gafı… Kıbrıs Cumhuriyetine Değil! ‘KKTC’ye Atıf Yapan Harita İçeriyor” başlığıyla aktardığı haberde, raporun 26’ncı sayfasında yer verilen 11 numaralı haritada, Kıbrıs Adası’nın Türkçe harflerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ismiyle gösterildiğini yazdı.


Gazeteye göre “Ada’yı kucaklayan deniz altı kablo sistemlerinin belirtildiği harita, çeşitli kaynaklara dayandırılan Enomix Analizi’nden kes-yapıştır usulüyle alıntılandı.”  Aynı kaynaktan alıntılanan ve kapsama değerlendirmesi yapılmış sabit şebekeler ile kapsama değerlendirmesi yapılmış 5G şebekelerinin gösterildiği 14 ve 15 numaralı haritalarda ise “Ada’nın, Güzelyurt’tan Maraş’a kadar kuzey sınırı çizilerek sadece Güney kesiminin gösterildiği, buradaki Rumca yer isimlerinin de Latin harfleriyle yer aldığı” kaydedildi. 

Son Güncelleme: 31.07.2021 17:07
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