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Rum Kayıp Şahıslarla İlgili Açıklama

 KKTC Polis Genel Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmaları sonucu kemikleri bulunan ve DNA metoduyla kimlik tespiti yapılan Kıbrıslı Rumların ölüm şartlarının araştırılması amacıyla söz konusu şahısların akrabalarını ve bu şahısların kaybolması ve ölümüyle ilgili bilgiye sahip olan kişileri, Polis Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, ifade vermeye çağırdı. 

30 Mart 2021 Salı 13:49
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Rum Kayıp Şahıslarla İlgili Açıklama

KKTC Polis Genel Müdürlüğü’nün Kıbrıslı Rum kayıp şahıslarla ilgili yayımladığı bildiride şöyle denildi:
“Kayıp Şahıslar Komitesi’nin yaptığı çalışmalardan sonra kemikleri bulunan ve DNA metoduyla kimlik tespitleri yapılan Kıbrıslı Rumların ölüm şartlarının araştırılması amacıyla KKTC Başsavcılığı denetiminde Polis Genel Müdürlüğü, bahsi geçen şahısların akrabalarının ve/veya bahsi geçen şahısların kaybolması ve ölümüyle ilgili herhangi bir bilgiye sahip olan kişilerin Lefkoşa’daki Polis Genel Müdürlüğüne gelmelerini ve ifade vermelerini talep etmektedir.” 
Açıklamada, randevu almak ve Tahkikat Ekibi’ne ifade vermek için 0090 0548 811 2179 ve 0090 0548 811 2178 (İngilizce) telefon numaralarından Polis Genel Müdürlüğü ile iletişime geçilebileceği de belirtildi. 

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