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Rum Lider Anastasiadis: Hasta nakli konusunda yardım etmeye hazırız

Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı telefonla arayarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bu sabah meydana gelen yangınla ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti.

28 Şubat 2020 Cuma 12:37
520 Okunma
Rum Lider Anastasiadis: Hasta nakli konusunda yardım etmeye hazırız

Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı telefonla arayarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bu sabah meydana gelen yangınla ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti.

Rum Lider, ihtiyaç olması durumunda hastaların güneydeki hastanelere nakli konusunda yardımcı olmaya hazır olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, geçmiş olsun dilekleri için teşekkür ettiği Rum Lider’e, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin bu konuyla ilgili yangının başlamasının ardından diyalog içinde olduğunu belirterek, ihtiyaç olması durumunda gerekli irtibatın kurulacağını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Hastane YangınYangınLEFKOŞANikos AnastasiadisMustafa Akıncı
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Mandrezli 2020-02-28 14:08:18

Görmek isdediğimiz tablo...

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TMT 2020-02-28 14:57:48

İşte akıncının gerçek dostu,aile dostu,arkadaşı,sırdaşı,

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