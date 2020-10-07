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Rum lider Nikos Anastasiadis: “Maraş ile ilgili alınan karar kesinlikle kabul edilemez”

Rum lider Nikos Anastasiadis, Başbakan Ersin Tatar’ın Ankara’da açıkladığı “Maraş’ın sahil kesiminin halkın kullanımına açılması” kararının ‘kabul edilemez’ olduğunu söyledi.

07 Ekim 2020 Çarşamba 12:06
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Rum lider Nikos Anastasiadis: “Maraş ile ilgili alınan karar kesinlikle kabul edilemez”

Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, kapalı olan Maraş sahilinin bir kısmının açılacağıyla ilgili Başbakan Ersin Tatar’ın Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte açıkladığı kararın ‘kesinlikle kabul edilmeyeceğini’ söyledi.

Rum Ulusal Konseyi’nin konuyu görüşmesinden sonra Rum Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda açıklamalarda bulunan Anastasiadis, Rum Ulusal Konseyi’nin “Türkiye’nin BM ve Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden” kararıyla ilgili olarak bir açıklama yaptığını söyledi.

Anastasiadis, “Durumun kesinlikle kabul edilmez olduğunun düşünüldüğünü” vurguladı. 

Kaynak: Cyprus News Agency (CNA)

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