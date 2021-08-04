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Rum Meteoroloji Dairesi'nden turuncu alarm!

Rum Meteoroloji Dairesi aşırı sıcaklıklar nedeniyle turuncu alarm yayımladı.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 20:30
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Rum Meteoroloji Dairesi'nden turuncu alarm!

Rum Meteoroloji Dairesi aşırı sıcaklıklar nedeniyle yarın için saat 01.00’den saat 17.00’ye kadar turuncu alarm yayımladı.

Bu akşam hava sıcaklığının iç bölgelerde 27 ve kuzey sahillerde 26’a ulaşması bekleniyor.

Perşembe günü en yüksek sıcaklık iç bölgelerde 43,  yüksek dağlık bölgelerde 35 derece olacak.

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