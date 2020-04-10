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Rum Meteorolojisinden ‘sarı’ alarm

Kıbrıs’ın güneyindeki Meteoroloji Dairesi bugün için yeniden öğle saatlerinden itibaren saat 18.00’e kadar sarı alarm ilan etti.

10 Nisan 2020 Cuma 11:06
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Rum Meteorolojisinden ‘sarı’ alarm

Kıbrıs’ın güneyindeki Meteoroloji Dairesi bugün için yeniden öğle saatlerinden itibaren saat 18.00’e kadar sarı alarm ilan etti.

Cyprus Mail’in haberine göre, bölgesel sağanak ve dolu, yüksek bölgelerde ise kar yağışı bekleniyor.  

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısHava Durumu
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