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Rum Sağlık Bakanı: Yeni vakaların büyük çoğunluğu aşılanmayan vatandaşlardır

Ioannou, tespit edilen vakaların büyük çoğunluğunun aşılanmayan vatandaşlardan oluştuğunu bildirdi.

22 Haziran 2021 Salı 22:19
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Rum Sağlık Bakanı: Yeni vakaların büyük çoğunluğu aşılanmayan vatandaşlardır

Rum Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou, 30 yaş altı vatandaşlara çağrıda bulunarak Koronavirüse karşı aşı yaptırmak için randevu almalarını istedi; vakaların birçoğunun veya hastanedeki vatandaşların birçoğunun aşısız vatandaşlar olduğunu belirtti.
 
Koronavirüs Referans Hastanesi olan Mağusa Genel Hastanesi’ni ziyaret eden Ioannou, artan yeni vakaların sayısından endişe duyduğunu söyledi. Vaka sayılarıyla ilgili soruları yanıtlayan Sağlık Bakanı, pazartesi günü olumluluk oranının iki katına çıktığını , bunun endişeye neden olduğunu ifade etti.

Vatandaşların aşılanmaya ilgilerinin azaldığını, randevu vermek için geçen cuma gününden bu yana Aşı Portalı’nın açık olmasına rağmen şu ana kadar çok az randevu alındığını kaydeden Ioannou, “Bu nedenle halktan aşılanmasını, buna ek olarak kişisel sağlıklarını koruma tedbirlerini almasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Şu anda vakaların veya hastaneye başvuranların büyük çoğunluğu aşısızdır. Dolayısıyla eğer sağlığımızı ve sevdiklerimizin sağlığını korumak istiyorsak aşılanmalıyız” diyen Bakan, son olarak genişleme çalışmalarını görmeye gittiği hastanede, personele pandemiyle mücadele çalışmalarından ve hastalarına ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Rum Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou
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