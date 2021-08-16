Rum Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı

Rum Sağlık Bakanlığı, nüfusun yüzde 70’ten fazlasının Koronavirüse karşı tamamen aşılandığını açıkladı.

14 Ağustos’a kadar elde edilen veriler esasında Güney Kıbrıs’ın yetişkin nüfusunun yüzde 70,3’ü tamamen aşılandı.



Bakanlık, yetişkin nüfusun yüzde 76,6’ının en az bir aşısını olduğunu, hedefin bu oranın Ağustos sonuna kadar yüzde 80’ı bulması olduğunu duyurdu. Avrupa Birliğinde bu oran yüzde 73’de bulunuyor.



16-17 yaş grubunun yüzde 32’sinin ilk doz aşısını olduğu, yüzde 22,3’ünün tamamen aşılandığı belirtildi. 12-15 yaş grubunun aşılanmasına 2 Ağustos’ta başlandı. 14 Ağustos’a kadar bu grubun yüzde 8,6’sının aşılanması hedefleniyor.