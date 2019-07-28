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Rum Savunma Bakanı’ndan sert çıkış!

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, çeşitli yönlere gönderdiği mesajda, Doğu Akdeniz’deki Türk faaliyetlerinin soğukkanlılıkla göğüslendiğini, bunun da zayıflık olarak algılanmaması gerektiğini ifade etti.

28 Temmuz 2019 Pazar 15:01
Rum Savunma Bakanı’ndan sert çıkış!

Fileleftheros gazetesinde yer alan söyleşisinde,  Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Τürk yetkililerinin Güney Kıbrıs’a karşı tehditlerinin arkasında saklı olan maksatlar olduğunu iddia ederek, “hibrit savaşın önemini” vurguladı. Angelidis, Ankara’nın politikasının tuzağına düşmemeleri için kamuoyu ve medyaya çağrıda bulundu.

Fransa ile işbirliğinin sorulması üzerine Angelidis, iki ülke arasındaki ilişkilerin mümkün olduğu kadar iyi noktada olduğunu belirtirken, Hükümetin amacının,  gerilimin azaltılması ve bölgedeki istikrar koşullarının yaratılması olduğunu savunan Angelidis, işbirliği konusundaki yeni açıklamalara ilişkin olarak ise, yeni bir gelişmenin açıklanmasının doğru olduğunu düşünmeleri durumunda da bunu açıklayacaklarını belirtti.

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Rum Savunma Bakanı
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