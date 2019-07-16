Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İsviçre'de yeni bir dinozor türü keşfedildi
Yeni bir dinozor türü keşfedildi
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
PUBG Mobile oyuncuları dikkat! Türkiye'de çok yakında...
PUBG Mobile oyuncuları dikkat!

Rum Tarafı, Akıncı'nın Önerisini Reddetti

16 Temmuz 2019 Salı 14:43
Rum Tarafı, Akıncı'nın Önerisini Reddetti

Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis’in siyasi parti başkanlarıyla yaptığı toplantıda, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önerisinin kabul edilemez olduğu kararı alındı

banner22
Anahtar Kelimeler:
Rum TarafıAkıncı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Sibel 2019-07-16 19:18:51

Rum hava alanları kullanılmasın.Geçişlerde Rumlara alışveriş limiti getirilsin.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mağusa 2019-07-16 17:18:40

Be ma ne beklersiniz urumlardan daha

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
yahya 2019-07-16 20:25:55

tamamen sınırlar kapatılsın.....
yiyorsa
:-))

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Uyuşturucu zanlıları 3 gün daha tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlıları 3 gün daha tutuklu kalacak
Culfa ile Zeytuncu 2 gün tutuklu kalacak
Culfa ile Zeytuncu 2 gün tutuklu kalacak
Saner: Kıbrıs’ta bir anlaşmaya ulaşılmasına vurulmuş yeni bir darbe
Saner: Kıbrıs’ta bir anlaşmaya ulaşılmasına vurulmuş yeni bir darbe

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim