Rum Tarafı, Akıncı'nın Önerisini Reddetti

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Rum hava alanları kullanılmasın.Geçişlerde Rumlara alışveriş limiti getirilsin.
Be ma ne beklersiniz urumlardan daha
tamamen sınırlar kapatılsın.....
yiyorsa
:-))