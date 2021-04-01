Rum tarafının samimiyetinde sıkıntı olduğunu dile getiren Hasipoğlu, “Rum tarafı bizi masada federasyonla, siyasal eşitlikle oyalamak istiyor” diye konuştu.

Rum tarafının gücü ve yönetimi paylaşma noktasında olmadığını söyleyen Hasipoğlu, Kıbrıs Türk tarafının ortaya koyduğu egemen eşitlik temelindeki iki devletli çözümüm aslında Rum tarafının da kafasında olan ancak bir türlü masaya getiremediği bir yöntem olduğunu kaydetti.

"HERKES CENEVRE'DE ETEĞİNDEKİ TAŞLARI DÖKECEK"

Cenevre’deki görüşmenin öneminin her iki tarafın da istediği yönetim modelini masaya getirecek olması olduğunu söyleyen Hasipoğlu, “Herkes eteğindeki taşları dökecek” ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Guterres’in taraflardan yaratıcılık, esneklik ve farklılık beklediğini söylediğini anımsatan Hasipoğlu, “BM de bir sonuca ulaşmamaktan usandı. Bir çıkış yolu arıyor. Bu çıkış yolu da bizim yeni önerilerimizle olacaktır. Artık dünyanın artık gerçeklerini görmesini istiyoruz. Sıkıntının Rum tarafında olduğunun anlaşılmasını istiyoruz” dedi.

(KAYNAK: KIBRIS POSTASI)