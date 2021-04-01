Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
banner95
Öğrencilere cinsel içerikli mesajlar
Öğrencilere cinsel içerikli mesajlar
İfadede ismi verildi
İfadede ismi verildi
Cezaları düşürüldü
Cezaları düşürüldü
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı

“Rum tarafı bizi masada federasyonla, siyasal eşitlikle oyalamak istiyor”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, KTV’de Erçin Şahmaran’ın sorularını yanıtladı.

01 Nisan 2021 Perşembe 18:20
19 Okunma
“Rum tarafı bizi masada federasyonla, siyasal eşitlikle oyalamak istiyor”

Rum tarafının samimiyetinde sıkıntı olduğunu dile getiren Hasipoğlu, “Rum tarafı bizi masada federasyonla, siyasal eşitlikle oyalamak istiyor” diye konuştu.

 Rum tarafının gücü ve yönetimi paylaşma noktasında olmadığını söyleyen Hasipoğlu, Kıbrıs Türk tarafının ortaya koyduğu egemen eşitlik temelindeki iki devletli çözümüm aslında Rum tarafının da kafasında olan ancak bir türlü masaya getiremediği bir yöntem olduğunu kaydetti.  

"HERKES CENEVRE'DE ETEĞİNDEKİ TAŞLARI DÖKECEK"

Cenevre’deki görüşmenin öneminin her iki tarafın da istediği yönetim modelini masaya getirecek olması olduğunu söyleyen Hasipoğlu, “Herkes eteğindeki taşları dökecek” ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Guterres’in taraflardan yaratıcılık, esneklik ve farklılık beklediğini söylediğini anımsatan Hasipoğlu, “BM de bir sonuca ulaşmamaktan usandı. Bir çıkış yolu arıyor. Bu çıkış yolu da bizim yeni önerilerimizle olacaktır. Artık dünyanın artık gerçeklerini görmesini istiyoruz. Sıkıntının Rum tarafında olduğunun anlaşılmasını istiyoruz” dedi.

(KAYNAK: KIBRIS POSTASI)

Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan Hasipoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oktay, dış yatırımcıları çeken bir KKTC istediklerini vurguladı.
Oktay, dış yatırımcıları çeken bir KKTC istediklerini vurguladı.
“KKTC Büyük Organize Sanayi Bölgesi” tanıtımı yapıldı
“KKTC Büyük Organize Sanayi Bölgesi” tanıtımı yapıldı
32'si yerel 40 pozitif vaka
32'si yerel 40 pozitif vaka
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim