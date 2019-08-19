Rum tarafı, KKTC yetkilileri ile söyleşilerin yayınlanmasından huzursuz

Rum basınında yer alan aherlere göre Rum Yönetimi KKTC yetkilileriyle yapılan söyleşilerin Rum basınında yer alamsından hem rahatsız,hem huzursuz.

Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu bir röportajında, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın röportajları ve açıklamalarının Rum basınında yer almasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Prodromu, gerek Özersay gerekse diğer KKTC yetkililerinin röportaj ve açıklamalarının Rum basınında sıkça yer bulmasının çoğu zaman gazetecilik etiğini aşarak, “Türk makamlarının propagandasını yapmaya vardığı” iddiasında bulundu.