Kıbrıs ve ada çevresinde şartların değiştiğini vurgulayan Olgun, Kıbrıs sorununun sınırlarının dışına çıktığını söyledi.

Kıbrıs meselesinin, Doğu Akdeniz’de istikrarsızlık getirdiğini kaydeden Olgun, “Sorun nedeniyle iki NATO üyesi karşı karşıya geliyor” diyerek, NATP içindeki bütünsellik ve dayanışmanın sarsıldığını dile getirdi.

Doğu Akdeniz’de hidrokarbon kaynaklarının değerlendirilmesinin de tehlikeye girdiğini belirten Olgun, “Birçok yönüyle Kıbrıs meselesi, sadece Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumları ilgilendiren bir sorun olmaktan çıktı” dedi. Olgun, Kıbrıs sorununun Doğu Akdeniz’deki aktörleri rahatsız eden bir sorun haline geldiğini kaydetti.

Doğu Akdeniz’de istikrar için, Rum tarafını anlaşma yapmaya teşvik edici unsurları ortaya koymak mecburiyetinde olunduğunu dile getiren Olgun, “Çünkü Rum tarafında denklik içinde anlaşmaya varma motivasyonu yok” ifadelerini kullandı.

Olgun, Cenevre’de ‘Kıbrıs’ta ve Doğu Akdeniz’de barış, istikrar ve iş birliği unsurlarının ortaya konduğunu vurguladı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI