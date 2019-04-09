Rum tarafında Özersay korkusu!

Rum basınında 2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kudret Özersay’ın Cumhurbaşkanı seçileceği ve bu nedenle yeni fikirler tartışılması durumunda bunun da Kıbrıs Türk tarafının lehine olacağı iddia edildi.
Güneyde yayın yapan Offsite haber portalı Özersay’ın 2020’de cumhurbaşkanı olacağına dair haber analizde aşağıdaki ifadelere yer verildi: “Kıbrıs sorununda çok iyi bilgi sahibi olan bir kaynak, Başkan Anastasiadis’in son dönemde önerdiği yeni fikirleri tehlikeli olarak nitelendirdi ve bu çabanın da nihai bir çıkmaza sürüklenebileceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanının bu önerileri iki toplumlu iki bölgeli federasyona ya da dönüşümlü başkanlık ve siyasi eşitliğe karşı olan bazı güçleri AP seçimleri öncesinde bir araya getirme çabasıyla sunmuş olması da ihtimaller dahilindedir. Bu arada işgal bölgelerinin “Dışişleri Bakanı” Kudret Özersay’ın yapmış olduğu açıklamalar kendisinin konfederasyona ya da iki devlet çözümüne varan görüşlerinde istikrarlı kaldığını göstermektedir.
Kudret Özersay Kıbrıs Türk toplumunun bir sonraki lideri olma konusunda favori olarak görünmektedir ve iki lider eğer Kıbrıs sorununa iki toplumlu iki bölgeli federasyon temelinde adil ve yaşayabilir bir çözüm bulunmasını istiyorsa, bu durumun kendilerini uyandırması gerekmektedir.
Offsite haber portalı- 9 Nisan 2019
Bence sağ ortak aday bu adamda birleşmeli. Yeni fikir dinamik ve ılımlı
Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol. Güvercin kılığına girmiş bir karga. Aday ol da al boyunun ölçüsünü...