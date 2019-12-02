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Rum Tarım Bakanlığı: Hellim üretimi ve ihracatı “Agrıcygen” projesi ile artırılacak

Rum Tarım Bakanlığı, küçükbaş hayvan besiciliğini, hayvan yemi üretimini ve hellim üretim ve değer zincirini desteklemek maksadıyla Avrupa Komisyonu’nun “Orizonda (Ufuk) 2020” programı çerçevesindeki “Teaming” (takım çalışması) çağrısı sponsorlu “Agricygen” projesini hayata geçiriyor.

02 Aralık 2019 Pazartesi 16:43
Rum Tarım Bakanlığı: Hellim üretimi ve ihracatı “Agrıcygen” projesi ile artırılacak

Fileleftheros’un “Hellim İhracatını Artırmak İçin Teşvik… Araştırma Programı Aracılığıyla Daha Çok Yerli Hayvan Yemi Üretimi” başlıklı haberine göre, Rum Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan “Agricygen” programı ile yeni hayvan ve bitki üretimi alanlarında araştırma-geliştirme maksatlı bir Mükemmeliyet Merkezi kurulması hedefleniyor.

Projenin uygulamaya konulmasıyla  küçükbaş hayvan sütü üretiminin 2027’ye kadar yüzde 50 oranında (15 bin 450 ton) , hellim üretiminin de yüzde 18 oranında (4 bin 984,4 ton) artırılması ve hellim ticaretinden elde edilen gelirin yıllık 33,6 milyon  Euro artırılması öngörülüyor.

Proje kapsamında yerli hayvan yemi üretiminin önümüzdeki 7 yıl içerisinde yüzde 10 artırılması ve hayvanlarda genetik iyileştirme yapılması da hedefleniyor.

Rum Bakanlar Kurulu, uygulanmasına 2020’de başlanacak Agricygen projesine onay verdi ve bütçesine 7 yıl boyunca yılda 1 milyon Euro katkı koymayı kararlaştırdı.

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