Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
116638
ALTIN
158.489
DOLAR
3.7341
STERLİN
5.0654
EURO
4.4957
100 çocuğa karşı 3 futbolcu!
100 çocuğa karşı 3 futbolcu!
Yılda 2361 kadını yakalıyor
Yılda 2361 kadını yakalıyor
Gribe karşı doğal kalkan: Ev turşusu, yoğurdu ve şalgam
Bu sene grip çok bulaşıcı!
Bu sene grip çok bulaşıcı!
Akıllı ekranlar, her 2 kişiden 1’ini miyop yapacak
Akıllı ekranlar, her 2 kişiden...
banner34

Rum Turizm Örgütü, ofislerini kapattı

banner35

Rum Turizm Örgütü’nün (KOT) Larnaka ve Baf Havaalanları ile Limasol Limanı’ndaki ofislerini kapattığı bildirildi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 14:41
Rum Turizm Örgütü, ofislerini kapattı
banner10

Politis gazetesi ofislerin, KOT ile havaalanları ve söz konusu limanın işletmecileri arasında kira bedeli konusunda anlaşmazlık olmasından dolayı kapandığını yazdı. 

Gazete, bu gelişmeden rahatsız olan bazı kurum ve Milletvekillerinin KOT ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduğunu belirtti. 

KOT’un havaalanlarındaki ofislerinde yabancı turistlere ilk bilgilendirmenin yapıldığını yazan gazete, KOT çalışanlarının KKTC’yle de ilgili konularla ilgilenerek, turistlere “Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından kontrol edilmeyen bölgelerde hakim olan rejimle ilgili” bilgiler verdiğini aktardı.

Ayrıca ofislerde Güney Kıbrıs’taki ilgi çekici yerler hakkında bilgiler verildiği ve reklam broşürleri dağıtıldığını kaydeden gazete, artık tüm bunların yapılamayacağını belirtti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzcan: “Sandığa gitmeyip suskun kalmak rejime en büyük destek”
İzcan: “Sandığa gitmeyip suskun kalmak rejime en büyük destek”
Çakıcı: "Tarımda zenginlik sınırı konulacak"
Çakıcı: "Tarımda zenginlik sınırı konulacak"
50 milletvekilliği için 388 aday yarışıyor
50 milletvekilliği için 388 aday yarışıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim