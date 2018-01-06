Rum Turizm Örgütü, ofislerini kapattı

Politis gazetesi ofislerin, KOT ile havaalanları ve söz konusu limanın işletmecileri arasında kira bedeli konusunda anlaşmazlık olmasından dolayı kapandığını yazdı.



Gazete, bu gelişmeden rahatsız olan bazı kurum ve Milletvekillerinin KOT ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduğunu belirtti.



KOT’un havaalanlarındaki ofislerinde yabancı turistlere ilk bilgilendirmenin yapıldığını yazan gazete, KOT çalışanlarının KKTC’yle de ilgili konularla ilgilenerek, turistlere “Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından kontrol edilmeyen bölgelerde hakim olan rejimle ilgili” bilgiler verdiğini aktardı.



Ayrıca ofislerde Güney Kıbrıs’taki ilgi çekici yerler hakkında bilgiler verildiği ve reklam broşürleri dağıtıldığını kaydeden gazete, artık tüm bunların yapılamayacağını belirtti.