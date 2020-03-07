‘Rum yalakaları’ paylaşımı

Bugün Lokmacı’da gerçekleşen eylem sonrası Ulusal Birlik Partisi Gönyeli Gençlik Kolları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Eylemcilere yönelik “Rum yalakaları sizi” şeklinde açıklama yapan UBP Gönyeli Gençlik Kolları, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un eylem yerinde yuhalanmasını eleştirdi.

UBP Gönyeli Gençlik Kollarının paylaşımı şu şekilde: “Sn. bakanımız Hasan Taçoy, ilçe başkanımız Sn. Sadık Gardiyanoğlu’na ve beraberindeki arkadaşlarımıza yapılanlar kabul edilemez...

Yapanları ve yapılmasını izleyip sessiz kalanları da şiddetle kınıyorum. Rum yalakaları sizi”

Kaynak : Kıbrıs Postası