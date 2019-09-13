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Rum Yüksek Mahkemesi’nin Kararıyla Kıbrıslı Türklere Tazminat

Rum Yüksek Mahkemesi, Rum Yönetimi aleyhine, eskiden Larnaka’da ikamet eden Kıbrıslı Türk İsmail Yusuf Ziya ile Mürüvet İsmail Ziya çiftinin mirasçılarına, “ilk aşamada” 2 bin 500 Euro artı mahkeme masraflarının ödenmesi kararı verdi.

13 Eylül 2019 Cuma 12:24
Rum Yüksek Mahkemesi’nin Kararıyla Kıbrıslı Türklere Tazminat

Çiftin mirasçılarından birinin Lefkoşa, diğerinin de Mağusalı olduğunu yazan Alithia gazetesi, kararı açıklanan davanın, bahse konu iki Kıbrıslı Türk tarafından, başka bir davayla ilgili temyiz duruşmasının belirlenmesinde yaşanan gecikmeden ötürü, Rum Yüksek Mahkemesi’nde açıldığını kaydetti.

Gazete, ilk açılan davanın, Larnaka’daki mallarının 1974’ten bu yana Rum Yönetimi tarafından kullanılmasıyla alakalı olarak, Güney Kıbrıs’ta kalan Kıbrıs Türk mallarının vasisi olan Rum İçişleri Bakanı ve Baş Savcı’dan tazminat talep edilmesiyle alakalı bulunduğunu da belirtti.

Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’taki mülklerini geri istediklerini kaydeden gazete, Kıbrıslı Türklerin ilk aşamada, davalarının görülmesi konusunda adaletin gecikmesinden ötürü 2 bin 500 Euro artı mahkeme masraflarıyla tazmin edilmelerine karar verildiğini belirtti.

Gazete haberinde mahkeme sürecine ise detaylı şekilde yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Rum Yüksek MahkemesiTazminat
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